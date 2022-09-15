Физрук из Закарпатья уже собрал для военных более миллиона гривен

С первых дней войны 33-летний Иван Гавриль из горного села Колочава отправляет на фронт амуницию для бойцов и каждый раз придумывает новые идеи, как заработать деньги, к благотворительности привлек и своих учеников, говорится в ТСН.

За экскурсию в Карпаты 33-летний Иван заработал более 15 тысяч гривен и все деньги пошли военным. Помогать бойцам мужчина начал еще в 2014 году, а с первых дней полномасштабной войны его волонтерство приобрело новые масштабы. «Я не думал, что он перерастет в такой масштаб. Обратился один человек, я решил помочь. Обратился другой человек, снова помог. И так завертелось», – говорит Иван.

За последние полгода учитель физкультуры из горной деревни помог фронту более миллиона гривен. «Ребята попросили перископы для безопасного наблюдения за врагом, также передаем итоги для быстрого сброса магазинов с АК», – показывает очередной груз волонтер.

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Помогают ему учащиеся. Собираются на школьной площадке, которая с февраля превратилась в настоящий волонтерский штаб. «Директор нашего учебного заведения вступил в вооруженные силы Украины. И первая такая помощь была нашему директору. Он попросил некоторые вещи и мы быстро это организовали. И с этого началась такая наша деятельность», — рассказывает волонтер.

Вместе плетут маскировочные сетки и делают патриотические браслетики. «Эти браслеты будут размещены в разных магазинах, заправках, торговых точках. У них нет цены. Кто сколько захочет, тот столько даст», – говорят школьники.

Многие пожертвования уходят из-за границы. В первый день полномасштабного вторжения, вспоминает мужчина, он попросил друзей-иностранцев поддержать украинских военных. А дальше, желающие помочь уже сами его разыскивали. «Ни в моем посту нет такого, что я пишу «я сделал», я всегда пишу «мы сделали», потому что только в единстве мы можем победить врага», — убежден Иван.

Следующая цель Ивана – купить дрон на передовую. Для этого ему нужно собрать более 150 тысяч гривен. Так что учитель с учениками уже работают над новыми идеями.

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