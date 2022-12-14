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Флаги РФ, методички и оружие: в трех городах разоблачили предателей, которые готовились встречать оккупантов

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
640
Время на прочтение
2 мин
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Флаги РФ, методички и оружие: в трех городах разоблачили предателей, которые готовились встречать оккупантов

Фото: СБУ

Запрещенные в Украине партии продолжают работать.

СБУ провела обыски в Киеве, Днепре и Кривом Роге в офисах запрещенных политических партий в Украине. Там обнаружили враждебную символику и российские методички на случай оккупации городов.

Об этом сообщает СБУ.

СБУ провела обыски в офисах запрещенных политических сил – Коммунистической партии и политической партии "Русь единая". Там была обнаружена символика СССР, флаги России, методички, оружие и другая пропагандистская литература.

© СБУ
Фото: СБУ

В российских методичках опубликованы призывы к свержению государственной власти и захвату административных зданий. Установлено, что члены запрещенной Коммунистической партии планировали проведение агитационно массовых мероприятий в поддержку врага в случае захвата Киева и Днепропетровщины.

© СБУ
Фото: СБУ

"В настоящее время в рамках уголовного производства, начатого следователями Службы безопасности по ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) Уголовного кодекса Украины, продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушений и привлечения к ответственности виновных лиц", – говорится в сообщении.

© СБУ
Фото: СБУ

Запрет КПУ и ее деятельность в ущерб Украине

В Украине 17 мая вступило в законную силу решение суда о запрете Коммунистической партии. "Закон о декоммунизации" был принят ВР еще в 2015 году, однако им предполагалось осуждение коммунистического режима и запрет пропаганды его символики, но вопрос о запрете Коммунистической партии Украины должен был решить суд. Коммунистическая партия Украины продолжала существовать и даже получала членские взносы, хотя и была отстранена от избирательного процесса. Также ранее в Украине запретили откровенно пророссийскую партию "Русь единая".

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Дата публикации
Просмотры
640
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