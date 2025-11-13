ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
954
Время на прочтение
1 мин

"Фламинго" и дроны устроили налет на объекты россиян: что поражено (видео)

Для атак на российские военные объекты 13 ноября украинские защитники применили отечественные ракеты «Фламинго», дроны «Барс» и «Лютый».

Автор публикации
Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
Ракета "Фламинго"

Ракета «Фламинго» / © Associated Press

Дополнено новыми материалами

Силы обороны в ночь на 13 ноября нанесли удары по нескольким десяткам объектов на территории России и оккупированных территориях Украины. Для атаки применили ряд различных средств, среди которых отечественные разработки «Фламинго», «Барс», «Лютый».

Об этом сообщал Генеральный штаб ВСУ.

Украинские защитники попали в оккупированном Крыму по предприятию хранения нефтепродуктов «Морской нефтяной терминал», стоянке вертолетов и местах хранения и подготовки дронов на аэродроме «Кировское», радиолокационной станции противовоздушной обороны в районе Евпатории.

На оккупированной территории Запорожской области удалось поразить нефтебазу в районе Бердянска, передовые пункты управления российской 5-й общевойсковой армии и вражеской 127-й мотострелковой дивизии.

Также были поражены объекты на территории России. Степень нанесенного ущерба уточняется.

«Для нанесения комплексных ударов применяются ударные БпЛА, реактивные дроны и ракеты различных типов. Так, минувшей ночью состоялись пуски ряда средств дальнего поражения, среди которых отечественные разработки „Фламинго“, „Барс“, „Лютый“, — отметили в Генштабе.

Напомним, в ночь на 13 ноября российский Орел атаковали неизвестные дроны. Местные жители сообщали о сбивании беспилотников над жилыми домами, обломки которых падали во дворах.

Дата публикации
Количество просмотров
954
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie