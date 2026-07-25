"Фламинго" пробила крышу военного завода в России: последствия показали из космоса (фото)

Ракета (иллюстративная фотография) / © Associated Press

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В российском Кирове 24 июля прогремели взрывы, после которых на территории оборонного завода «Авитек» возник пожар. На новых спутниковых снимках видны повреждения одного из цехов завода.

Мониторинговые каналы писали, что завод поразила ракета «Фламинго».

Завод "Авитек" до удара ракеты. / © Фото из открытых источников

Завод «Авитек» по прилету «Фламинго». / © Фото из открытых источников

Завод "Авитек" специализируется на производстве зенитных управляемых ракет класса "земля-воздух", а также катапультных кресел для российских истребителей Су-57 и Су-34.

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Предприятие также участвует в производстве зенитных ракетных комплексов "Тор" и авиационных ракет Х-101.

Губернатор Кировской области Александр Соколов сообщал, что в результате удара по заводу погибли шесть человек.

Напомним, украинские дроны также нанесли сокрушительные удары по ключевым логистическим хабам Wildberries в подмосковной Электростале, Тамбовской области, а также в Краснодарском и Ставропольском краях.

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