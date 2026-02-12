"Фламинго" ударили по гигантскому арсеналу боеприпасов РФ

Атака ракетой «Фламинго» / © ТСН

Дополнено новыми материалами

Силы обороны Украины в ночь на 12 февраля нанесли сокрушительный удар по одному из крупнейших арсеналов Главного ракетно-артиллерийского управления России под Волгоградом. Для атаки использовали ракеты «Фламинго», что повлекло мощную детонацию.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Атака на арсенал ГРАУ

Ночью украинские войска нанесли удар по арсеналу комплексного хранения ракет, боеприпасов и взрывчатых веществ ГРАУ Минобороны РФ вблизи населенного пункта Котлубань в Волгоградской области.

Этот объект считается одной из крупнейших площадок по хранению боеприпасов российских войск. Поражение было осуществлено украинскими средствами дальнего поражения FP-5 «Фламинго». На территории арсенала зафиксировали мощные взрывы с последующей вторичной детонацией. Окончательные масштабы повреждений пока уточняются.

Атака на завод «Прогресс»

Кроме того, в городе Мичуринск Тамбовской области под удар попало предприятие «Мичуринский завод Прогресс», которое производит высокотехнологичное оборудование для авиационных и ракетных систем и привлечено к обеспечению российской армии. По предварительным данным, на территории завода возник пожар; уровень ущерба еще устанавливается.

Поражены склады боеприпасов

Также на временно оккупированной части Запорожской области, в районах населенных пунктов Терпенье и Розовка, были поражены склады боеприпасов противника.

Отдельно подтверждено, что в результате удара 11 февраля по нефтеперерабатывающему заводу «Волгоградский» в одноименной области повреждена основная установка первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ-1, а также элементы АВТ-3 и часть инфраструктуры предприятия. На других производственных объектах, в частности вторичной переработки, нагрузка уменьшена или работа временно остановлена.

Информация о потерях противника и полного объема нанесенного ущерба уточняется.

Напомним, в ночь на 12 февраля россияне жаловались на взрывы на заводе «Прогресс» в Тамбовской области и складе боеприпасов возле Котлубани Волгоградской области РФ. Очевидцы сняли на видео моменты взрывов и пожара.