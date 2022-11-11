Флот морских дронов: Зеленский рассказал, что второй аппарат назовут "Симферополь", он ускорит освобождение Крыма

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина продолжает сбор средств на флот морских дронов. Второй такой аппарат планируется назвать "Симферополем".

Об этом он сказал 11 ноября во время обращения к украинцам.

"На нашей платформе UNITED24 начался сбор средств для создания флота морских дронов. Теперь каждый не только в Украине, но и в других странах может присоединиться к строительству первого в мире флота морских дронов. Того, что может обеспечить безопасность нашей морской акватории. Первый украинский дрон, на который собрали средства меньше, чем через час назвали "Херсон". Вполне логично, что второй морской дрон мы назовем "Севастополем". Верю, что все это приближает освобождение нашего украинского Крыма", — сказал президент.

Флот морских дронов: что известно

В Украине анонсировали создание флота морских дронов. Денежные средства на это собирают на платформе UNITED24. Планируется изготовить сто таких дронов, чтобы бороться с российскими кораблями в акватории Черного моря. Это нужно, чтобы обезопасить наше государство от ракетных обстрелов. Стоимость одного дрона – 10 млн грн.

Деньги на первый такой дрон уже собрали: его назвали "Херсон".

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