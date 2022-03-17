Флот России атаковал у берегов Украины три судна под флагом Панамы: один корабль затонул

Флот России атаковал у берегов Украины три судна под флагом Панамы: один корабль затонул

Оккупанты всячески ограничивают выход судов.

С первого дня полномасштабного вторжения войска России атаковали у берегов Украины три гражданских судна, шедших под флагом Панамы. Тремя судами, обстрелянными войсками Российской Федерации, являются Namura Queen, Lord Nelson и Helt.

Эту информацию озвучил глава Панамского морского управления Нориэль Арауз, пишет Reuters.

По его словам, в результате обстрела со стороны российских войск одно судно под иностранным флагом затонуло в Черном море. Информации о жертвах и пострадавших морское управление Панамы пока не публикует.

Еще два судна, также пострадавшие в результате атаки российского флота, остаются на плаву со значительными повреждениями.

"Мы знаем, что у нас было три корабля, которые были атакованы российскими ракетами, но весь экипаж цел, мы терпим материальный ущерб", — сказал Нориэль Арауз.

Ранее стало известно, что с начала вторжения оккупантов РФ в Украину российские ВМС обстреляли 5 гражданских судов, одно из которых затонуло.

Читайте также: