ФЛП (ФОП) и гиг-специалистов хотят освободить от мобилизации

Как сообщил во время IT Ukraine Legal Conference директор департамента экономики безопасности и обороны Минэкономики Сергей Сметанко в Министерстве экономики обсуждают возможности, как сделать ФЛП и гиг-специалистов доступными для бронирования от мобилизации.

«Каждая отрасль — уникальная, но ИТ-отрасль — одна из самых мощных и важных в Украине. Мы понимаем, что ФЛП – это основная форма трудоустройства в ИТ. Знаем, что есть и гиг-специалисты. К сожалению, сейчас все они выпали из системы... Мы работаем над этим вопросом, думаем о соответствующих изменениях закона. Уже есть некоторые наработки, но пока на рабочем уровне», — отметил Сергей Сметанко.

По его словам, прошлогодние заявки на бронирование часто возвращали компаниям из-за недостаточного обоснования.

На сегодняшний день процедура прописана лучше, а предприятию достаточно подпадать под 3 критерия, чтобы считаться критически важным.

Чтобы компания получила статус критически важной для национальной экономики, она должна отвечать следующим требованиям:

принадлежать к IT-индустрии,

размер средней зарплаты должен быть не меньше эквивалента €1200 по курсу НБУ,

среднесписочная численность работников за последний квартал должна быть не менее 9 человек.

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