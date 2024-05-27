Фонд поддержки Украины на 100 млрд евро: страны НАТО требуют от Столтенберга деталей – Politico

Страны-члены НАТО требуют, чтобы генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг на этой неделе придал большую ясность относительно своего плана поддержки Украины на 100 миллиардов евро.

Об этом пишет Politico.

"За кулисами даже некоторые из ближайших восточноевропейских союзников Украины в последние недели стали более сдержанными по этому плану, интересуясь, откуда и как будет взята такая огромная сумма денег – до встречи лидеров НАТО в Вашингтоне в июле остались считанные недели", - пишет издание.

Восточноевропейский чиновник на условиях анонимности сказал: "План несколько запутан".

По его словам, страны ожидают, что Столтенберг придаст больше ясности во время пражской встречи министров иностранных дел НАТО в четверг и пятницу.

Поддерживают ли этот план Германия и Франция – пока неизвестно.

Другой чиновник, также из дружественной для Украины страны, сказал, что "не удивится", если цифра в 100 миллиардов евро в конце концов будет пересмотрена, но предположил, что союзникам придется найти способы продемонстрировать конкретную поддержку Киеву.

Два других чиновника, осведомленных о дискуссии, подтвердили, что переговоры продолжаются, особенно относительно суммы денег и способов их распределения.

Пятый официальный представитель предупредил, что пока министры и Йенс Столтенберг будут обсуждать детали на пражской встрече, никаких официальных решений принято не будет, учитывая "неформальный" характер встречи.

Генсек НАТО опасается, что финансирование Украины может прекратиться из-за отсутствия обязательств.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг во время своего визита в Киев в апреле заявил об инициативе создания специального Фонда финансовой поддержки украинской обороны в размере 100 млрд евро.

Первоначальный план офиса генерального секретаря Альянса заключался в том, чтобы союзники по НАТО выделили 100 миллиардов евро в течение пяти лет, демонстрируя США, что Европа платит свою долю в поддержке Киева.

Напомним, генсек НАТО призвал союзников разрешить Украине бить их оружием по территории России.

Читайте также ведущие новости дня: