Украинские войска могут готовиться к четвертому контрнаступлению – на этот раз на Запорожском направлении.

Российские и украинские войска недавно обменялись ударами артиллерии возле Гуляйполя и Пологов в Запорожской области.

Американское издание Forbes считает, что четвертое масштабное контрнаступление Украины может быть именно на этом направлении.

Журналисты обратили внимание на росСМИ, где отмечалось, что украинская армия скапливает механизированные силы вокруг Гуляйполя.

"Если это правда, это может быть признаком того, что четвертое контрнаступление Украины — неизбежно, несмотря на начало зимы. В результате этой атаки украинские войска могут освободить большую часть южной Украины и подойти к узкому перешейку, соединяющему материковую часть с Крымом", — говорится. в статье.

По мнению издания, украинским вооруженным силам нужно будет сосредоточить много сил, чтобы запорожский удар удался. Большая вероятность того, что россияне увидят подготовку к наступлению и попытаются сорвать его ударами артиллерии.

Ранее военный эксперт Роман Свитан заявил, что следующие "жесты доброй воли" оккупантов возможны в Херсонской и Запорожской областях.

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