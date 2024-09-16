Forbes рассказал о пяти разработках Метинвеста Ахметова, которые делают ВСУ сильнее

С начала полномасштабного вторжения численность солдат в Силах обороны выросла почти в шесть раз – с 0,25 млн до 1,2 млн. Группа «Метинвест» Рината Ахметова также приступила к борьбе с врагом.

Уже разработано и внедрено несколько важных инженерных решений, помогающих в оборонительных и наступательных действиях войск, и таким образом «Метинвест» тоже участвует в защите страны. Именно поэтому эту инициативу назвали "Стальной фронт Рината Ахметова".

Для бойцов Метинвест создал металлические капсулы, которые на фронте спасают от обломков и шаров. «Криевки» разработаны в сотрудничестве с инженерами Министерства обороны, и такие подземные бункеры остаются едва ли не единственным надежным способом безопасности бойцов. После дополнительных консультаций со специалистами ВСУ, конструкция была расширена до командного пункта, состоящего из пяти-шести отдельных металлических мобильных бункеров, соединенных между собой. С начала вторжения «Метинвест» передал бригадам ВСУ более 530 единиц разного рода «крыевок».

Одна из самых больших проблем для наших сил обороны – большое количество БПЛА противника. Чтобы обезопасить технику, специалисты группы "Метинвест" разработали ловцы "Ланцетов" — металлические конструкции, останавливающие вражеские дроны. Эта мобильная постройка не требует много усилий для установки над техникой. А после того, как она поймала вражеский дрон, может быть легко восстановлена, чтобы противостоять новым атакам врага.

Танки тоже нуждаются в защите от беспилотников. Для них "Метинвест" разработал специальные стальные экраны для защиты танков. На лето 2024 года «Метинвест» изготовил и передал ВСУ более 25 дополнительных систем защиты для различных типов танков – как для Т-64 или Т-72, так и для M1 Abrams.

Есть у компании также решение для наступления: одно из них – противоминные тралы для передовой. Они устанавливаются на танки и обезвреживают до десяти подрывов — благодаря тому, что инженеры сделали противоминные катки парными. Силам обороны уже передано 23 таких трала, новую партию сейчас производят. Также к каждому тралу добавляют комплект для ремонта.

Быстро добраться до «нуля» или зайти в тыл врага бойцам помогают произведенные Метинвестом мотовездеходы, которые в большинстве своем называют «баги». Они выполняют ту же функцию, что и обычные авто – доставляют бойцов, оружие, боекомплект, еду и воду на передовую. При этом по проходимости они не уступают лучшим внедорожникам, а стоят гораздо дешевле. Производить их можно почти кустарным способом, в любом гараже или на СТО. А Метинвест – бесплатно снабжает металл для производства этих трудолюбивых машин. Из металла компании сделать уже 22 авто, которые выручают бойцов.

Напомним, "Стальной фронт" — это милитарная инициатива, начатая известным украинским бизнесменом Ринатом Ахметовым. Цель этой инициативы — поддержка Вооруженных сил Украины и других силовых структур в борьбе против российской агрессии. Общая сумма, которую Ринат Ахметов направил на помощь Украине, превышает 10 млрд. грн.