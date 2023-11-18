Foreign Affairs опубликовал статью о "заморозке войны в Украине:" о чем в ней говорится и кто авторы

В авторитетном американском издании Foreign Affairs 17 ноября появилась контроверсионная статья с заголовком "Переосмысление успеха в Украине", где авторы говорят о "тупике" войны, размышляют о возможных переговорах, к которым "должен побуждать Вашингтон" и над тем, что Украина должна перейти к обороне вместо наступления.

ТСН.ua рассказывает о чем идет речь в материале и чем известны авторы этой статьи.

Авторы убеждены, что сырая и влажная погода до конца года уже не позволит проводить Украине активных наступательных действий, а готовность оказывать военную и экономическую поддержку Украине стала ослабевать как в США, так и в Европе, поэтому эти обстоятельства диктуют необходимость комплексной переоценки нынешней стратегии. которую реализует Украина и ее партнеры.

Далее идет речь, что цели относительно полной деоккупации Украины абсолютно оправданы, но "стратегически недостижимы".

"Военные цели Киева — изгнание российских войск с украинской земли и полное восстановление ее территориальной целостности, включая Крым, — остаются юридически и политически неоспоримыми. Но стратегически они недостижимы, особенно в ближайшем будущем, а целиком и за его пределами", — пишут в статье и сразу после этого высказывают мнение, что пора Вашингтону приложить усилия для выработки новой политики, устанавливающей "достижимые цели"

Соединенным Штатам, уверяют в материале, следует начать консультации с Украиной и ее европейскими партнерами по поводу стратегии, "основанной на готовности Украины вести переговоры о прекращении огня с Россией и одновременно переключить свой военный акцент по нападению на оборону".

Таким образом, по мнению авторов, Украина сможет сократить потери военных и направить ресурсы на долгосрочную оборону и восстановление даже если Кремль откажется от прекращения огня.

"Безвыходное положение"

В этой главе снова акцентируется внимание на том, что "контрнаступление оказалось не столь успешным как ожидалось". Для этого была приведена недавняя цитата Валерия Залужного в колонке Time, что "глубокого и красивого прорыва скорее всего не будет". Опираясь на это, авторы делают выводы, что время играет на руку Кремля:

"Время не будет на стороне Украины, если война высокой интенсивности затянется на неопределенный срок. Российская экономика и ее оборонно-промышленная база находятся в военном положении. Москва также импортирует оружие из Северной Кореи и Ирана и имеет доступ к товарам, содержащим технологии, которые она может перепрофилировать для военных целей. Если России понадобится усилить свое военное присутствие в Украине, у нее есть большой резерв живой силы, которую она может использовать".

Напротив в статье отмечают, что у Украины не столь большой мобилизационный ресурс и люди продолжают гибнуть и вновь подчеркивают "возрастания усталости Запада от войны".

"Среди западных сторонников усталость от Украины начинает сказываться на их готовности продолжать поток поддержки Киеву. Соединенные Штаты по-прежнему играют центральную роль в оказании западной помощи Украине, но в Республиканской партии растет сопротивление. Главный претендент на выдвижение в президенты от Республиканской партии, Бывший президент Дональд Трамп, имеет опыт поддержки России и дистанцирования от партнеров Соединенных Штатов, включая Украину. Тот факт, что Трамп опережает Байдена по опросам в колеблющихся ключевых штатах, только усугубляет неопределенность по поводу траектории политики США. А нестабильность в поддержке Украины со стороны США усугубит нестабильность в Европе, где один член ЕС, Словакия, уже решил прекратить оказание военной помощи Киеву", – пишут в материале.

К тому же добавляют, что США сейчас поддерживают двух партнеров Украину и Израиль в горячих войнах и это изнурительно для экономики и оборонной промышленности. И снова подчеркивают, что вроде бы для Киева выгодно "принять новую оборонную стратегию".

"Поменяться ролями"

Авторы статьи считают, что Вашингтону необходимо взять на себя инициативу по началу консультаций с Украиной и западными союзниками, направленных на то, чтобы убедить Киев предложить прекращение огня: "Прекращение огня спасло бы жизнь, позволило бы начать экономическую реконструкцию и позволило Украине направить западное оружие, что поступает на инвестиции в свою долгосрочную безопасность, а не на быстрое расходование вооружений на поле боя, зашедшего в тупик".

В статье почему-то выражают уверенность, что соблюдение Москвой договоренностей "не вызывает сомнений", если они согласятся. Мол, российские войска понесли колоссальные потери, а агрессия России заставила НАТО сплотиться и таким образом: "Путин просто может воспользоваться этой возможностью, чтобы остановить кровопролитие и попытаться вывести Россию из изоляции". Но есть и большая вероятность другого развития событий:

"Однако гораздо вероятнее, что Москва отвергнет предложение о прекращении огня. Путин все еще вынашивает экспансивные военные цели в Украине и, похоже, считает, что Россия имеет большую силу, чем Украина. Он, несомненно, внимательно следит за опросом общественного мнения в США", которые указывают на то, что возвращение Трампа в Белый дом является реальной возможностью, а это, безусловно, ослабит, если не прекратит, поддержку Украины со стороны США., он может выдвинуть условия, которые, несомненно, будут неприемлемы для Украины и Запада".

"Украине нужно перейти к оборонной стратегии"

В этой части материала авторы продолжают настаивать на "перемене стратегии" боевых действий в Украине и убеждают, что даже если Россия откажется от прекращения огня, такое предложение нужно "положить на стол переговоров".

"Отказ Кремля от прекращения огня поможет западным правительствам сохранить и усилить санкции против России, а также поможет Украине заручиться долгосрочной военной и экономической поддержкой", – пишут в статье и добавляют, что Украине следует сосредоточиться на содержании и восстановлении территории, которую она сейчас контролирует, "перевернув формулу нападения и обороны" и поставив Россию в положение, когда ей придется нести непомерные затраты на проведение наступательных операций против хорошо окопавшихся украинских сил.

Даже перейдя к оборонной стратегии на линии фронта, по мнению американских аналитиков, Украина могла бы продолжать использовать оружие дальнего действия, военно-морские средства и тайные операции для нанесения ударов по российским позициям в тылу и в Крыму, увеличивая издержки продолжения оккупации. И если появятся явные доказательства того, что военный потенциал или воля России ослабевают, Украина сохранит возможность вернуться к более наступательной стратегии.

"Лучшая ставка"

Заканчивается материал на Foreign Affairs тем, что Украине "надо подсластить горькую пилюлю" и США и НАТО должны взять на себя обязательства не только оказывать долгосрочную экономическую и военную помощь, но и гарантировать независимость Украины:

"Это обязательство будет основано на статье 4 Договора о НАТО, которая предусматривает немедленные консультации всякий раз, когда "территориальная целостность, политическая независимость или безопасность" члена находится под угрозой. Европейский Союз, недавно объявивший о своем намерении начать переговоры по вступлению с Киевом, должно ускорить график членства Украины и предложить ей в настоящее время специальное соглашение, облегченное для ЕС.Западные союзники также должны ясно дать понять, что большинство санкций против России останутся в силе до тех пор, пока российские войска не покинут Украину, и что они помогут Украине восстановить свою территориальную целостность за столом переговоров.

Дополнительно

На материал уже отреагировал председатель Комитета по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Александр Мережко. Он считает, что переход к оборонной стратегии предложенный авторами ошибочен.

"Во-первых, это сомнительная политическая и военная стратегия. Во-вторых, российская империя внутри является гнилой и находится на грани распада. То есть необходимо не переходить к обороне, а, наоборот, усиливать всестороннее давление на Россию. Украина в свое время развалила советскую империю и непременно развалит российскую империю – это, возможно, наша историческая миссия, – написал он на своей странице в Facebook.

Что касается авторов статьи, то на Foreign Affairs отмечено, что ее писали Ричард Хаас – почетный президент Совета по международным отношениям и Чарльз Купчан – старший научный сотрудник Совета по международным отношениям и профессор международных отношений Джорджтаунского университета (при администрации Обамы занимал должность старшего директора по европейским делам в Совете национальной безопасности).

Напомним, что Ричард Хаас и Чарльз Купчан в июле фигурировали в статье NBC News о секретных переговорах с близкими к Кремлю россиянами. По информации журналистов, глава МИД РФ Сергей Лавров в апреле, находясь в Нью-Йорке, провел двухчасовую встречу с членами американской группы по поиску дипломатического разрешения войны. NBC отмечал, что среди других представителей США в составе переговорщиков были Хаас и Купчан. Учитывая это, можно предположить, что статья является очередной информационной атакой против Украины со стороны Кремля.