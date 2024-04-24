Формула уничтожения российской авиации: эксперт назвал необходимые компоненты

По мнению военного эксперта, полковника запаса ВСУ Петра Черника, управляемые авиабомбы, которыми россияне закидывают прифронтовые регионы, быстро перестанут быть проблемой, как только Украина получит истребители F-16.

Об этом пишет 24 канал.

Черник пояснил, что истребители F-16 представляют собой реальную угрозу для российской авиации и смогут эффективно ее уничтожить, если будут вооружены соответствующими ракетами. Поэтому важно, чтобы вместе с самолетами Украина получила ракеты класса "воздух – воздух" AIM-120 AMRAAM.

Истребители F-16 могут нести до 6 таких ракет, имеющих дальность поражения до 180 км. При этом российские Су-34 сбрасывают управляемые авиабомбы с расстояния всего 40-70 км. То есть, российские самолеты во время своего боевого вылета будут находиться в зоне поражения F-16.

"Как только Су-34 взят на прицел, он будет обречен. Возможно, от одной ракеты он уклонится, но от двух-трех точно нет. Здесь может работать всего пара F-16, чтобы сбить несколько вражеских Су-34", – отметил военный эксперт.

Силы обороны Украины уже сбивали "сушки" с помощью ЗРК Patriot, но использование F-16 сможет существенно ускорить процесс уничтожения российской авиации.

Напомним, Евлаш объяснил, как F-16 повлияют на ход войны в Украине. Представитель Воздушных сил отметил, что все зависит не только от наличия самих истребителей, но и от типа блока и радара, а также установленного на самолет вооружения.

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