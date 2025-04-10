Форсирование Днепра в Херсонской области: Братчук сказал, имеет ли враг ресурсы для этого

Херсонская область

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Намерения форсировать Днепр в армии РФ остались. Однако ресурса на это у них нет.

Об этом в эфире "Мы Украина" сказал военный эксперт и спикер Украинской добровольческой армии. Братчук.

"Периодически враг даже проводит небольшие операции по форсированию того или иного пролива по Днепру — в районе Садового или Антоновский мост. Конечно, попытки – выйти на правый берег, но на сегодняшний день такого ресурса у врага нет", – отметил он.

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Медийно россияне каждый день рассказывают о своих тренировках на территории Крыма по форсированию водных помех. Мол, скоро они сядут на лодки и будут переправляться через Днепр. Однако известно, что с 1 декабря по 7 апреля Силы обороны Юга уничтожили около 270 лодок врага.

Ранее стало известно, что с приходом тепла российские кафиры готовятся к новой попытке форсирования Днепра в Херсонской области . Даны приказы о подготовке плавсредств, перемещении личного состава и техники.