Форсирование Днепра: Жданов рассказал, будут ли ВСУ наступать на Левобережье

Эксперт напомнил о форсировании Днепра в 1943 году.

Форсирование Днепра не рассматривается. По словам военного эксперта Олега Жданова, форсирование водного препятствия – достаточно сложная военная операция.

Об этом Жданов рассказал вечером 11 ноября.

"Если форсировать Днепр в непосредственном столкновении с противником, будут огромные потери, потому что артиллерия, огневые средства могут препятствовать форсированию реки", – отметил эксперт.

Олег Жданов напомнил о Киевской освободительной операции в 1943 году с форсированием Днепра.

"Тогда Сталин сказал: "Тем, кто доплывет, давать Героя СССР". А в основном гнали в приказном порядке на форсирование Днепра. Но мы теперь можем наносить огневое поражение на левом берегу", – сказал эксперт.

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