Форсирование оккупантами Днепра: в британской разведке проанализировали вероятность сценария

После того, как Россия отвела свои силы от западного берега Днепра в ноябре 2022 года, на сложной сети островов и водных путей, составляющих дельту Днепра, шли боевые действия и разведка.

Об этом говорится в ежедневном обзоре Министерства обороны Великобритании.

В разведке Британии сообщили, что оккупанты использовали небольшие лодки, чтобы сохранить свое присутствие на ключевых островах, а Украина несколько раз успешно использовала дальнобойную артиллерию для нейтрализации российских аванпостов.

Отмечается, что обе стороны также разместили небольшие группы на Кинбурнской косе над Днепровским заливом.

"Обе стороны, вероятно, стремятся сохранить свое присутствие в этих районах, чтобы контролировать морской доступ к стратегически важной реке и предупреждать о любых попытках противника начать большое наступление через реку. Крайне маловероятно, что Россия попытается форсировать Днепр штурмом: скорее всего, это будет очень сложно и дорого", — говорится в отчете британской разведки.

Напомним, с 24 февраля 2022 года по состоянию на 8 февраля 2023 года Вооруженные силы уничтожили 134 100 солдат армии РФ. За сутки ликвидировано еще 910 российских оккупантов.

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