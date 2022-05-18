Фортепиано заминировали, а аккордеон украли: в Буче оккупанты "отблагодарили" хозяев квартиры, в которой жили

В Буче в одной из местных квартир нашли мину, которая чудом не разорвалась в детском фортепиано.

Взрывчатка была спрятана в механизме инструмента, на котором занималась десятилетняя дочь владельцев дома, говорится в ТСН.

В пригороде Киева уже о войне напоминают разве что разбитые и разрисованные решистами авто и забитые крест-накрест окна первых этажей, хотя полтора месяца назад – здесь был весь ужас войны.

В доме Сергея базировались оккупанты, после заменяли в нем все. Сергей вывез из Бучи семью – жену, 10-летнюю Дашу и шестилетнего Максима – на вторые сутки войны, когда увидел над домом первые российские самолеты. Семья до сих пор в эвакуации, мужчина не хотел, чтобы они не видели свой дом в таком состоянии, а сам вернулся 7 апреля.

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У соседей оккупанты устроили себе мангал. Не обошли и квартиру Сергея, дверь выломали не просто с коробкой, а с куском стены. «До пяти утра здесь себе прогребал, по одной вещи брал, чтобы может "подарки" какие-то, посмотрел сразу пианино и думаю – ага, пианино точно открывали, что-то положили, потому что награды здесь, я полукругом расставляю, а я смотрю, а награды выставлены под линейочку, сто процентов туда что-то положили», – размышлял Сергей.

Это пианино его дочери. Дарья уже несколько лет занимается музыкой. Мужчина еще в апреле разгребал завалы, вынес мусор, оставили после себя россияне и даже начал ремонт. В прошлую пятницу ему на помощь буквально на день приехала жена, она и открыла крышку фортепиано. «Она нажимала, а – не нажимается… Руку засунула, но не видно. Убрали, засунул телефон – ого есть», — рассказывает мужчина.

Мины были заложены под молоточками инструмента, фото мгновенно облетело соцсети. «Это не хайп, это реально трагедия», – говорит Сергей.

Разминировали инструмент саперы. Супруги же решили, что этим летом детям здесь не место. «Я думал, как ребенка пусти, а вдруг они там мину зарыли в песке? Там я и пистолеты находил, и патроны по периметру нашего дома, и снаряды были», – говорит мужчина.

Он добавляет, что страшно сожалеет, что из квартиры вместе с вещами и техникой вынесли любимый аккордеон Дарьи. «Забрали самое дорогое – детский аккордеон. Я два года его искал, немецкий "Альтмастер", он стоит очень дорого и они его забрали! Ну, зачем вам аккордеон? Вам же балалайка и гармошка», – сожалеет мужчина.

Но, говорит, уже нашел похожий и заказал, чтобы по возвращении домой Дарья имела, на чем играть.

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