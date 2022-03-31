Фосфор — что это за оружие, как оно действует и что делать при поражении / commons.wikimedia.org

Фосфор — что это за оружие, как оно действует и что делать при поражении

Фосфор — что это за оружие, как оно действует и что делать при поражении

Есть доказательства, что российские кафиры уже неоднократно сбрасывали на украинские города фосфорные бомбы. ТСН.ua рассказывает, как действует белый фосфор на организм человека и что делать, чтобы уберечься.

О том, что Ирпень обстреляли боеприпасами, начиненными белым фосфором, 22 марта 2022 написал в своем телеграмм-канале мэр города Александр Макушин. Об использовании запрещенного фосфора в Краматорске отмечала уполномоченная Верховной рады по правам человека Людмила Денисова. Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай также сообщил 24 марта 2022 года, что враг использует фосфорные бомбы в Попасной (Луганская область).

Фосфор — что это за оружие и чем оно опасно

Россияне используют фосфорные бомбы в Попасной и других украинских городах / facebook.com

Белый фосфор – восковидное вещество, которое бывает бесцветным или желтого цвета, огнеопасно, отличается стойким чесночным запахом. Хранят фосфор, которым потом начиняются боеприпасы (так называемые фосфорные бомбы), под водой, в плотно укупоренной посуде и в местах с минимальным освещением.

Фосфор, используемый в боеприпасах, легко занимается после контакта с кислородом. Отличается достаточно высокой температурой горения – до 800°C – и может распространяться на значительную территорию – до нескольких сотен квадратных метров.

Говоря об оружии с белым фосфором, чаще всего упоминают фосфорные бомбы. Но этим веществом могут начиняться мины, артиллерийские снаряды, ракеты и гранаты. Что касается фосфорной бомбы, то ее чаще всего начиняют тысячами маленьких шаров с фосфором. Ее взрывают на высоте 200-250 метров и наносит большой вред не только технике, но и живой силе.

Если снаряд с фосфором взорвался ночью, обнаружить его легко. Он будет заметно светиться. Чтобы понять днем, что использовалась именно фосфорная бомба, обратите внимание на яркие искры (они при взрыве будут разлетаться) и густой едкий дым белого цвета. После сброса фосфорной бомбы начинаются сильные пожары, которые очень тяжело потушить. Ведь снаряд будет гореть, пока не выгорит весь фосфор, расположенный внутри, или пока не прекратится его взаимодействие с кислородом.

Почему белый фосфор запрещен?

Раны на теле, вызванные взрывом фосфорной бомбы / commons.wikimedia.org

Из-за высокой температуры горения плавится металл, деревья, тела животных и людей. В радиусе 150 метров рядом с эпицентром взрыва у людей даже под одеждой полностью обуглится кожа. Когда фосфор попадает на открытые участки тела, он вызывает тяжелые ожоги и болезненные увечья. Если белый дым с дольками фосфора попадет в легкие, то он может полностью выжечь их. Если фосфор в любом виде попадет в организм, это вызывает смерть в страшных муках. Для человека летальная доза всего 0,05 – 0,15 г.

Именно поэтому в 1977 году Женевской конвенцией о защите жертв войны применение фосфорных бомб и других снарядов с белым фосфором вблизи и внутри населенных пунктов было запрещено. Согласно международному законодательству, такое оружие можно использовать только при обстреле военных объектов.

Первая домедицинская помощь при поражении белым фосфором

Как сообщают в Украинском кризисном медиа-центре, в случае поражения белым фосфором необходимо:

Быстрее избавьтесь от одежды, на которую попали охваченные пламенем дольки белого фосфора. Если у вас нет возможности это сделать, окуните все тело (вместе с одеждой) в воду, чтобы сильно увлажнить. Пораженные фосфором участки кожи необходимо промыть раствором соды или просто холодной водой. Аккуратно удалите все видимые частицы фосфора из кожи пинцетом или неострым предметом. Ни в коем случае не прикасайтесь пальцами! Ожоги рекомендуется закрыть влажными повязками, которые необходимо также пропитать физическим раствором, чтобы предотвратить повторное возгорание.

Обратите внимание на то, что лечить раненых после взрыва фосфорной бомбы должен специальный медицинский персонал.

Несколько полезных советов, как уберечь себя от действия фосфорной бомбы