Фосфорная бомба: что делать, если вещество попало на кожу или в глаза / pixabay.com

Фосфорная бомба: что делать, если вещество попало на кожу или в глаза

Фосфорная бомба: что делать, если вещество попало на кожу или в глаза

Россия уже не в первый раз использует в войне против Украины запрещенные фосфорные бомбы. ТСН.ua рассказывает, как действовать, когда фосфор попал на кожу или в глаза.

В Минздраве рассказали, что делать, когда частицы фосфора попадают в глаза, на кожу и в дыхательные пути. Не игнорируйте сигналы о воздушной опасности, ведь фосфор – очень опасное вещество. Температура его горения превышает 800 градусов, поэтому он вызывает серьезные ожоги сразу при попадании на кожу или слизистые оболочки.

Что делать, если фосфор поразил кожу

Если начались обстрелы фосфорными бомбами, рекомендуется немедленно покинуть место атаки и спуститься в укрытие. Сразу вызовите скорую, а сами оказывайте первую медицинскую помощь пострадавшим. Делать это нужно только в специальных перчатках. Врачи не рекомендуют использовать пищевую соду или содовые растворы при фосфорных ожогах, хотя в Сети такие советы можно найти.

Как именно действовать, когда фосфор попал на кожу:

Немедленно снять с пострадавшего всю одежду, действуя максимально аккуратно. Не прикасайтесь к рукам видимых частиц белого фосфора. Осторожно промыть проточной водой те участки тела, которые больше всего пострадали. Пораженную кожу необходимо прикрыть чистой влажной салфеткой (бинтом, тканью). Остальные жидкости использовать для промывания не стоит. На раны и ожоги не наносить никаких лекарств. До приезда медиков не оставлять пострадавшего наедине.

Действия в случае, когда человек вдохнул белый фосфор

Очень важно как можно скорее покинуть место обстрела. Если человек все-таки вдохнул белый фосфор или проглотил его, нужно немедленно вызвать медиков. До их прибытия нужно выполнить следующие действия:

При нарушении дыхания пострадавшему нужно помочь занять комфортное положение, чтобы обеспечить проходимость дыхательных путей. Не оставлять человека самого до приезда медиков. Не провоцировать рвоту, ведь частицы белого фосфора могут вызвать ожоги слизистых.

Первая помощь при попадании фосфора в глаза

Сразу оставьте место обстрела и пройдите в укрытие. Если белый фосфор попал в глаза, выполните следующие действия: