Фото и видео с Крымского моста после взрыва опубликованы в Сети

В частности, на кадрах видны повреждение дорожные полотна, авто и пострадавшие пассажиры.
В Сети появились видеозаписи и фото с Крымского моста после взрыва в ночь на 17 июля: зафиксированы повреждения и пострадавшие.
Соответствующие ролики опубликовали российские пропагандисты.
На кадрах видно, что на автомобильной части Крымского моста после взрыва разъехалось дорожное полотно. На дороге видна огромная пропасть.
Снято также разбитое, вероятно, в результате взрыва авто, в котором есть пострадавшие. Вокруг поврежденной машины ходят другие люди, пытающиеся помочь пассажирам.
Российская пропаганда утверждает, что на мосту погибла семейная пара, а их дочь получила ранения.
На опубликованных фото лучше видны поврежденные конструкции моста, а также его участок, на котором после взрыва исчезло освещение.
Что известно о взрыве на Крымском мосту
В ночь на 17 июля на Крымском мосту прогремели не менее двух взрывов, которые было слышно в оккупированной Керчи. Самопровозглашенный "глава Крыма" Сергей Аксенов заявил о чрезвычайном происшествии в районе 145-й опоры моста. Движение там остановлено, также не работает переправа через Керченский пролив. Также сообщается о гибели на мосту супругов и ранении их дочери, которая доставлена в больницу.
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