Фото и видео с Крымского моста после взрыва опубликованы в Сети

В частности, на кадрах видны повреждение дорожные полотна, авто и пострадавшие пассажиры.

В Сети появились видеозаписи и фото с Крымского моста после взрыва в ночь на 17 июля: зафиксированы повреждения и пострадавшие.

Соответствующие ролики опубликовали российские пропагандисты.

На кадрах видно, что на автомобильной части Крымского моста после взрыва разъехалось дорожное полотно. На дороге видна огромная пропасть.

Снято также разбитое, вероятно, в результате взрыва авто, в котором есть пострадавшие. Вокруг поврежденной машины ходят другие люди, пытающиеся помочь пассажирам.

Российская пропаганда утверждает, что на мосту погибла семейная пара, а их дочь получила ранения.

На опубликованных фото лучше видны поврежденные конструкции моста, а также его участок, на котором после взрыва исчезло освещение.

Видео с Крымского моста после взрыва появилось в Сети

Фото с Крымского моста после взрыва 17 июля/Фото из российских Телеграмм-каналов

Фото с Крымского моста после взрыва 17 июля/Фото из российских Телеграмм-каналов

Фото с Крымского моста после взрыва 17 июля/Фото из российских Телеграмм-каналов

Фото с Крымского моста после взрыва 17 июля/Фото из российских Телеграмм-каналов

Фото с Крымского моста после взрыва 17 июля/Фото: Телеграмм-канал Baza

Фото с Крымского моста после взрыва 17 июля/Фото: Телеграмм-канал Baza

Фото с Крымского моста после взрыва 17 июля/Фото: Телеграмм-канал Baza

Фото с Крымского моста после взрыва 17 июля/Фото: Телеграмм-канал Baza

Что известно о взрыве на Крымском мосту

В ночь на 17 июля на Крымском мосту прогремели не менее двух взрывов, которые было слышно в оккупированной Керчи. Самопровозглашенный "глава Крыма" Сергей Аксенов заявил о чрезвычайном происшествии в районе 145-й опоры моста. Движение там остановлено, также не работает переправа через Керченский пролив. Также сообщается о гибели на мосту супругов и ранении их дочери, которая доставлена в больницу.

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