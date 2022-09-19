Фото, облетевшее весь мир: стало известно, кому принадлежит рука с сине-желтыми браслетами из захоронения в Изюме

Рука с сине-желтыми браслетами из захоронения под Изюмом принадлежит защитнику Украины.

Именно благодаря фото, облетевшему весь мир, родственники узнали тело погибшего воина ВСУ.

Об этом сообщает Областной информационный штаб Днепропетровской области.

Жительница Никополя Оксана Сова узнала своего мужа по татуировке на теле. Это – 36-летний боец 93-й бригады "Холодный Яр" Сергей Сова. В украинского защитника осталась жена и двое маленьких детей.

"Стало известно, что рука с сине-желтыми браслетами из захоронения в Изюме — это фрагмент тела военного из Никополя. Эта фотография из процедуры эксгумации облетела весь мир — поразительный снимок почерневшей руки с браслетом патриотического цвета", — говорится в сообщении.

Супруга погибшего воина рассказала, что браслеты мужчине подарили дети.

"Я узнала своего мужа по многочисленным татуировкам и желто-синим браслетикам, с которыми Сергей не расставался с 2014 года", — говорит жена погибшего воина Оксана в комментарии "Цензор.нет".

Сын погибшего воина уже написал обращение президенту Украины с просьбой передать семье тело отца, чтобы с почестями похоронить героя Украины.

Фото: Областной информационный штаб Днепропетровщины.

Сергей Сова защищал Украину с 2014 года. За свою службу военный был награжден многочисленными наградами.

Напомним, после деоккупации города Изюм в Харьковской области правоохранители обнаружили массовые захоронения мирных жителей и украинских военных. Прямо посреди леса нашли более 400 могил украинцев.

На одном из фото, обнародованном после эксгумации тел, видна рука убитого украинца или украинки, на которой одеты сине-желтые браслеты. Фото шокировало весь мир, поэтому украинцы начали массово обнародовать фото с цветными браслетами украинского флага. К трагическому тренду присоединились иностранцы.

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