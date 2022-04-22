Фото окровавленных рук медика "Азова" из Мариуполя довело до слез украинцев

Мужчина спасает жизнь военных, мужественно защищающих самую горячую точку нашей страны.

Сетью активно распространяется красноречивая и эмоциональная фотография, которую сделал один из военных врачей "Азова", который находится в Мариуполе.

На кадре, которым медик поделился в своем Instagram, изображены его окровавленные руки в перчатках, которые он сложил в форме сердца. "Передайте моей маме слова - я увидел столько боли, но не сломаюсь никогда", — подписал снимок врач.

instagram.com/dr.livese

Этот снимок вызвал множество эмоций у украинцев: "Молимся за вас каждый день. Держитесь, родные", "спасибо, герои. Мы вас ждем, чтобы обнять каждого", "Держитесь! За вами Украина. Вы выстоите! И никакая падаль вас не сломает".

Отметим, что батальон "Азов" вместе с гражданскими остаются заблокированными на "Азовстале", последнем незахваченном оккупантами участке города. Пока они там, Мариуполь – это Украина.

Читайте также: