Ориентировочные потери укомплектованных российским и северокорейским личным составом подразделений на 14 декабря 2024 года составляют около 200 военнослужащих.

Журналисты "Схем" получили фотографии с результатами штурмов на Курском направлении, где видны несколько десятков тел и разбитая техника.

Снимки опубликовали "Радио Свобода".

Источники среди военных утверждают, что среди погибших есть солдаты из Северной Кореи, входившие в сводные подразделения российской армии.

14 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия начала использовать солдат из Северной Кореи в штурмах в Курской области.

По данным Главного управления разведки Украины, ориентировочные потери укомплектованных российским и северокорейским личным составом подразделений на 14 декабря 2024 года составляют около 200 военнослужащих.

Также напомним, что Россия из-за больших потерь на восточных направлениях может привлечь солдат из КНДР для участия в боевых действиях на востоке Украины. Это может касаться как фронтовых участков на востоке Украины, так и других направлений, где требуется дополнительная поддержка.