Фото погибших солдат РФ на Курщине: военные обнаружили северокорейцев

Ориентировочные потери укомплектованных российским и северокорейским личным составом подразделений на 14 декабря 2024 года составляют около 200 военнослужащих.
Журналисты "Схем" получили фотографии с результатами штурмов на Курском направлении, где видны несколько десятков тел и разбитая техника.
Снимки опубликовали "Радио Свобода".
Источники среди военных утверждают, что среди погибших есть солдаты из Северной Кореи, входившие в сводные подразделения российской армии.
14 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия начала использовать солдат из Северной Кореи в штурмах в Курской области.
По данным Главного управления разведки Украины, ориентировочные потери укомплектованных российским и северокорейским личным составом подразделений на 14 декабря 2024 года составляют около 200 военнослужащих.
Также напомним, что Россия из-за больших потерь на восточных направлениях может привлечь солдат из КНДР для участия в боевых действиях на востоке Украины. Это может касаться как фронтовых участков на востоке Украины, так и других направлений, где требуется дополнительная поддержка.
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