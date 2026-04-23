Фото похудевших до костей бойцов 14-й бригады шокировали Сеть: что случилось и что говорят в Минобороны

Похудевшие бойцы 14-й бригады, которые, вероятно, находятся на позициях без еды и воды

В соцсетях распространили фото критически истощенных украинских военных из 14-й бригады ВСУ, которые якобы остались без еды и воды на позициях. В Министерстве обороны уже отреагировали на инцидент.

О ситуации сообщила пользовательница соцсети Threads под ником i.petrovna_.

i.petrovna_ утверждает, что бойцы второго механизированного батальона 14-й бригады якобы находятся на позициях без воды и еды, а командование это игнорирует.

«Друзья, максимальная огласка! 14 бригада 2 механизированный батальон, прикомандированные к 30 бригаде 2 батальона. Ребята на позициях без еды и воды! Командование не реагирует. Бойцы теряют сознание от голода, пьют дождевую воду. Со связью тоже проблемы. Прошу распространить эти фото», — говорится в заявлении автора сообщения.

На опубликованных ею фото изображены трое мужчин, которые имеют крайне истощенный и физически ослабленный вид. Все они стоят обнаженными по пояс в темном помещении.

Тело мужчин очень худые: четко видны ребра, ключицы, выступают кости плеч и таза. Лица истощены с усталыми взглядами.

Реакция Минобороны на состояние бойцов 14-й бригады

Эту информацию прокомментировало Минобороны. Там сообщили, что на инцидент уже обратили внимание соответствующие командующие. Командир 14 бригады взял этот вопрос на контроль.

«Несмотря на осложненную логистику, пытаются решить вопрос с обеспечением ребят и их заменой. До таких ситуаций не должно доходить, но обстановка на разных направлениях фронта бывает довольно критической. Командование бригады и корпуса на связи с родными», — говорится в заявлении Минобороны.

Боец 2-го механизированного батальона 14-й бригады

Боец 2-го механизированного батальона 14-й бригады

Боец 2-го механизированного батальона 14-й бригады

К слову, экс-начальник штаба «Азова» Богдан Кротевич заявил, что общество могут всколыхнуть реальные потери отдельных штурмовых полков из-за плохого командования и недостатка подготовки. Он привел пример полка, который только за июль 2025 года потерял больше людей, чем бригада «Азов» за два года наступления. Кротевич раскритиковал политическое руководство за отсутствие системных изменений и предупредил: игнорирование проблем с организацией службы и сохранением жизней бойцов может привести к массовым протестам.