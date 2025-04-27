Вместо пенсии летает за двоих: история пилота, выполняющего боевые задачи с фото погибшего сына

Полковник штурмовой авиации Игорь Пархоменко. / © Facebook / Командование Воздушных Сил ВСУ

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50-летний полковник штурмовой авиации Игорь Пархоменко продолжает выполнять боевые задания и каждый раз берет с собой в небо фото своего старшего сына Сергея, погибшего во время боевого вылета.

Об этом говорится в телефильме “Небесні вартові”, созданном Командованием Воздушных сил ВСУ.

У Игоря Пархоменко есть фото погибшего сына в кабине самолета. / © Facebook / Командование Воздушных Сил ВСУ

"Он имеет почтенный для пилота возраст - 50 лет. Но вместо пенсии каждый день рискует жизнью и летает за двоих: за себя и за старшего сына", - рассказывают в Воздушных силах.

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25-летний Сергей Пархоменко, капитан и лётчик-штурмовик, погиб 14 мая 2022 года. Ему посмертно присвоили звание Героя Украины. Родившегося после смерти Сергея сына из роддома забирал дедушка — Игорь Пархоменко.

Через 40 дней после потери сына Игорь вернулся к боевым задачам.

Сергей Пархоменко. / © Facebook / Командование Воздушных Сил ВСУ

"Мой сын не перестал бороться - он выполняет боевые задачи из-за меня. Я летаю за двоих", - сказал полковник.

Кроме того, в семье есть еще один сын — младший, также ставший военным пилотом и работающий на транспортных самолетах АН-26.

"Цель проекта - рассказать человеческую историю отца, потерявшего сына, но продолжающего бороться. "Небесные часовые" - это о тех, кто сегодня держит небо и оставшихся в нем навеки", - отметили в Воздушных силах.

Ранее сообщалось, что в субботу, 12 апреля, во время выполнения боевого задания на истребителе F-16 погиб 26-летний пилот Павел Иванов.