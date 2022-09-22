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Фотограф из "Азовстали" после российского плена впервые встретился с семьей: трогательные кадры

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Фотограф из "Азовстали" после российского плена впервые встретился с семьей: трогательные кадры

Дмитрий Казацкий — фотограф, сделавший впечатляющие кадры из "Азовстали", вернулся в семью.

Фотограф и пресс-офицер Дмитрий Казацкий, делавший впечатляющие фотографии, находясь на заводе "Азовсталь", вернулся из российского плена и уже встретился с семьей.

Об этом пишет "Суспільне".

Как стало известно, Дмитрий Казацкий встретился со своей семьей после освобождения из российского плена. Фотографии с семьей опубликовала его сестра в соцсетях.

Соответствующие кадры позже опубликовала и пресс-служба "Укрзализныци". На фотографиях также есть "Птичка" Екатерина Полищук.

“Мама и сын. Между фотографиями целая жизнь. Но жизнь продолжается и наш поезд только набирает ход”, — подчеркнули в компании.

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© соцмережі
Фото: соцмережі

Напомним, что Украина знает, как победить в войне с Россией, и добьется этого.

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