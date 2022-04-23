Фотограф составил портрет убийцы-Путина из 1,5 тысяч снимков войны в Украине

Фотограф составил портрет убийцы-Путина из 1,5 тысяч снимков войны в Украине

Белорусский фотограф Павел Кричко создал портрет президента России Владимира Путина, составив его из 1500 фотографий, снятых за 57 дней войны в Украине.

Об этом сообщил 23 апреля Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

"Ужас, боль, страдания, смерть, искалеченные судьбы, преступления, бесчеловечность, зло – все в этом образе. Глядя на все эти фотографии, мне до сих пор трудно понять людей, которые это поддерживают", – подписал свою работу фотооператор.

Напомним, в четверг, 21 апреля, российские пропагандистские каналы показали видеозапись, на которой президент страны-агрессорки Владимир Путин встретился в Кремле с министром обороны РФ Сергеем Шойгу.

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Однако, кроме странности самой встречи и разговора, многих заинтересовал и сам Путин, а точнее его поведение, поза и положение рук. Кроме множества мемов, видео и шуток, пользователи снова заговорили о том, что российский фюрер чем-то болен.

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