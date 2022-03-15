Фотографировал укрепления и военные объекты: в Днепре задержали российского наемника

Фотографировал укрепления и военные объекты: в Днепре задержали российского наемника

Данные он направил оккупантам.

В Днепре правоохранители задержали российского наемника, который фотографировал и передавал оккупантам данные об инфраструктурных объектах города.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацгвардии Украины.

Как стало известно, наемник фотографировал военные объекты, укрепления и инфраструктуру города. После чего отправлял данные оккупантам.

“Фотографии мужчина отправлял контакту из россии. Для выяснения обстоятельств и последующей работы гвардейцы передали задержанного диверсанта сотрудникам СБУ”, – рассказали в пресс-службе Нацгвардии Украины.

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