Фотографировал укрепления и военные объекты: в Днепре задержали российского наемника

Данные он направил оккупантам.
В Днепре правоохранители задержали российского наемника, который фотографировал и передавал оккупантам данные об инфраструктурных объектах города.
Об этом сообщили в пресс-службе Нацгвардии Украины.
Как стало известно, наемник фотографировал военные объекты, укрепления и инфраструктуру города. После чего отправлял данные оккупантам.
“Фотографии мужчина отправлял контакту из россии. Для выяснения обстоятельств и последующей работы гвардейцы передали задержанного диверсанта сотрудникам СБУ”, – рассказали в пресс-службе Нацгвардии Украины.
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