Фотографировала укрепление: в Житомирской области на блокпосту задержали пассажира маршрутки и водителя

Фотографировала укрепление: в Житомирской области на блокпосту задержали пассажира маршрутки и водителя

Задержали и водителя транспортного средства.

На блокпосту в Житомирской области патрульные задержали подозрительных в маршрутке.

Об этом сообщили в пресс-службе областной Патрульной полиции.

Отмечается, что пассажир маршрутки делала фото блокпоста. Инспекторы увидели это, а потому решили проверить личность. Так, в ее мобильном телефоне правоохранители обнаружили фото и видео укреплений, военных объектов и объектов, подвергшихся обстрелам армии Российской Федерации.

facebook.com/zhytomyrpatrolpolice

Кроме того, подозрение вызвал и водитель транспортного средства. При проверке документов и общения мужчина не смог четко объяснить цель пребывания в области. В телефоне 54-летнего водителя инспекторы обнаружили переписку с представителями государства-террориста, а также другую запрещенную информацию.

facebook.com/zhytomyrpatrolpolice

facebook.com/zhytomyrpatrolpolice

Патрульные задержали лиц и доставили в Житомирское районное управление полиции. Информацию о них передали в Службу безопасности Украины.

Как сообщалось, Госбюро расследований задержало руководителя фракции партии "Оппозиционная платфрма – при жизни" в городском совете Мариуполя Виталия Ищенко. Работники ДБР обнаружили злоумышленника на съемной квартире в Одессе. Туда он бежал из Мариуполя.

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