Фотографировали стратегические объекты и поддерживали РФ: в Днепропетровской области задержали 8 диверсантов

Среди задержанных есть граждане России.
В Днепропетровской области 15 марта стражи порядка задержали 8 диверсантов.
Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.
- В г. Днепре полицейские задержали двух мужчин, которые передвигались на автомобиле Daewoo Nexia без номерных знаков. Задержанные выражали антиукраинскую политическую позицию и поддерживали действия враждебной страны.
- В Кривом Роге полицейские совместно с бойцами территориальной обороны в ходе проверки маршрутного такси обнаружили двух гражданок РФ. По словам женщин, они якобы находились у родителей, а сейчас возвращаются домой. Также правоохранители задержали в городе двух мужчин, которые с помощью квадрокоптера могли осуществлять видеофиксацию украинских стратегических объектов или позиции наших военнослужащих.
- В Синельникове полиция задержала двух мужчин, которые выражали российскую пропаганду, неуважение к ВСУ и руководству государства. У одного из мужчин в телефоне была обнаружена антиукраинская переписка с жителем АР Крым.
Напомним, Служба безопасности Украины задержала информаторов РФ в Харькове, Одессе и Северодонецке.
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