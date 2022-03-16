Категория
Война
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

Фотографировали стратегические объекты и поддерживали РФ: в Днепропетровской области задержали 8 диверсантов

Дата публикации
Просмотры
3040
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Фотографировали стратегические объекты и поддерживали РФ: в Днепропетровской области задержали 8 диверсантов

Национальная полиция Украины

Среди задержанных есть граждане России.

В Днепропетровской области 15 марта стражи порядка задержали 8 диверсантов.

Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.

  • В г. Днепре полицейские задержали двух мужчин, которые передвигались на автомобиле Daewoo Nexia без номерных знаков. Задержанные выражали антиукраинскую политическую позицию и поддерживали действия враждебной страны.
  • В Кривом Роге полицейские совместно с бойцами территориальной обороны в ходе проверки маршрутного такси обнаружили двух гражданок РФ. По словам женщин, они якобы находились у родителей, а сейчас возвращаются домой. Также правоохранители задержали в городе двух мужчин, которые с помощью квадрокоптера могли осуществлять видеофиксацию украинских стратегических объектов или позиции наших военнослужащих.
  • В Синельникове полиция задержала двух мужчин, которые выражали российскую пропаганду, неуважение к ВСУ и руководству государства. У одного из мужчин в телефоне была обнаружена антиукраинская переписка с жителем АР Крым.

Напомним, Служба безопасности Украины задержала информаторов РФ в Харькове, Одессе и Северодонецке.

Читайте также:

Дети войны – во львовских роддомах увидели мир более сотни малышей, мамы которых убегали от обстрелов

Дети войны – во львовских роддомах увидели мир более сотни малышей, мамы которых убегали от обстрелов
Следующая публикация