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Фотографировали военные объекты: в Луцке и Донецкой области дети сотрудничали с оккупантами из РФ

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Фотографировали военные объекты: в Луцке и Донецкой области дети сотрудничали с оккупантами из РФ

Фото: АрмияInform

Российские оккупанты вербуют украинских детей, чтобы сделать из них своих агентов.

Так, на Волыни и Донецкой области СБУ разоблачила 4 несовершеннолетних информаторов.

Об этом сообщили в СБУ.

В Луцке трое подростков постоянно находились возле одного из блокпостов. После проверки телефонов СБУ обнаружила фото Луцкого военного аэродрома, ремонтного пункта и переписку с россиянами. Оккупанты пытались получить от детей информацию о расположении военных объектов, техники и вооружения.

В Новолуганске через телеграммы оккупант пообещал несовершеннолетние деньги за информацию о пребывании ВСУ и фото с мест обстрелов.

СБУ призвала родителей следить за тем, чем их дети занимаются в Интернете.

Напомним, в Херсонской области на "руководящие должности" назначают официанток и вышибал, но и те уже готовы бежать в Крым.

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