Фотография с ней облетела весь мир, но родные до сих пор ищут ее тело: ТСН узнала историю убитой в Буче

Женщина возвращалась домой на велосипеде, когда россияне ее убили

Ее узнали по маникюру на руке — фото убитой россиянами женщины в пригороде Киева, которое облетело весь мир, никак не давало покоя жительнице города Буча. Она поняла: погибшая – это ее клиентка, которая приходила на курсы макияжа. Связь с погибшей исчезла в первые дни войны. Тело Ирины Филькиной, так зовут убитую, родственники до сих пор не нашли.

Об этом говорится в ТСН.

Фото из Бучи, Ирпеня, Гостомеля запечатлелось в памяти многих. Но одно из них с женской рукой взволновало Анастасию. Девушка работает визажист в Буче. Яркий маникюр дополняло красное сердце, девушка видела его уже, узнала.

«Эта женщина – это моя клиентка, Ирина, которая приходила ко мне на курсы макияжа для себя. Мы купили ей набор косметики, она так радовалась, что сможет сама краситься, что сможет посещать концерты с девушками», — рассказывает девушка.

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Родных Ирины — девушка не знала, поэтому написала сообщение в "Инстаграмме", в надежде, что те увидят, и они увидели. Женщина исчезла еще в начале марта. Война застала ее на работе, поэтому она уехала взять вещи, чтобы вернуться на работу, рассказывает ее родная сестра.

«Транспорт уже не ходил. Она у сотрудника попросила велосипед и уехала домой. Она была на связи со своими девушками, с дочерью с Оличкой. Они ее просили, чтобы она не ехала», – рассказывает сестра убитой Светлана.

Но Ирина не слушала. Как и тогда, когда дочь уговаривала переехать в более безопасные регионы.

«Я прочла, что там много россиян, они убивают… Я сказала маме бежать, там эвакуационный поезд. На что она ответила: «Не волнуйся, это же твоя мама, она всегда со всем справится. Мама тебя любит» Говорит, давай, потому что тяжело крутить педали...», — вспоминает дочь Ольга Филькина.

Этот последний разговор был с Ирпенем, в полукилометре оттуда, где женщина была убита. На одном из видео с велосипедом — она. Родные получили эту запись еще до фото с рукой, в день когда Ирине исполнилось бы — 53.

«Когда я увидела это видео, в ее день рождения, я подумала: Боже, они же просто оставили ее на улице», – плачет дочь.

«А когда уже даже знали, что она умерла, говорила: «Господи, хотя бы найти ее, чтобы похоронить по человечески», – плачет сестра убитой. .

Найти тело Ирины в столичных моргах пока не удается. Из пригорода новостей тоже нет. Имея даже яркие признаки, такие как маникюр, шрам на руке и особенности зубов.

Родные говорят, она помогала другим даже если это было в ущерб ей самой.

Убитую россиянами женщину опознали по маникюру на руке

«Когда меня спрашивают о маме, я говорю: представьте себе, если она даже своей частицей, своей рукой смогла обратить к себе так много внимания, и открыть так много сердец, что она могла бы сделать своей душой, когда бы была жива», — рассказывает дочь.

Родные Ирины Филькиной все же надеются найти и похоронить ее как следует. В память о ней, дочери сегодня основали благотворительный фонд, чтобы помогать другим, кто, как и они, потерял родных во время российских зверств в Украине.

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