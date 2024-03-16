Fox News обвинили в гибели украинской журналистки: родители Кувшиновой подали иск в суд

Телекомпанию обвинили в халатности и сокрытии обстоятельств смерти журналистов в марте 2022 года.

Семья 24-летней украинской журналистки Александры Кувшиновой, погибшей неподалеку от Ирпеня в марте 2022 года, обвинила американскую телекомпанию Fox News в неправомерной смерти своей дочери. Иск в Верховный суд штата Нью-Йорк был подан адвокатами от имени родителей журналистки и Шейна Томсона, советника по безопасности британского охранного агентства SEPAR, заключившего контракт с телекомпанией на сопровождение съемочной группы.

Об этом пишет Business Insider.

В иске телекомпания Fox News обвиняется в нарушении "любых разумных стандартов осторожности при продвижении команды" в зону активных боевых действий, несмотря на запрет от украинских властей и консультанта по безопасности, а также в сокрытии информации о смерти Александры Кувшиновой.

Еще несколько человек из съемочной группы, в состав которой входила Кувшинова, также были убиты во время задания 14 марта, в частности, Пьер Закшевский, опытный оператор Fox News.

Ответчиками в иске кроме Fox News назван иностранный корреспондент Fox News Бенджамин Холл, обвиняемый в частности в искажении обстоятельств смерти Кувшиновой путем умалчивания предупреждений журналистам держаться подальше от зоны конфликта.

Холл являлся членом той же съемочной группы. В тот день он получил серьезные ранения, но был эвакуирован из зоны боевых действий украинскими военными.

В первую годовщину смерти Кувшиновой Холл опубликовал в журнале Harper Collins книгу под названием "Спасенные", в которой рассказывается о его путешествии в украинскую зону боевых действий и обратно. Семья Кувшиновой утверждает, что в книге содержится "ложное сообщение" о ее смерти, а Fox News использовал книгу "с целью ввести в заблуждение родителей Александры и общественность по поводу противоправного поведения телекомпании и ответственности за смерть ее сотрудников".

"Фактические обстоятельства смерти Александры, противоречащие официальным свидетельствам Fox News, Бена Холла и журнала Harper Collins, были раскрыты только в ходе расследования, проведенного их адвокатом, почти через два года. Новая информация и новые разногласия проявляются и поныне", — утверждается в иске. .

Издание Harper Collins также фигурирует в иске как ответчик.

Телекомпания Fox News заявила, что "до сих пор оплакивает" гибель Александры Кувшиновой и Пьера Закшевского, но будет "с уважением защищаться от ложных утверждений в рамках этого иска".

"Безопасность журналистов всегда была нашим приоритетом номер один, и мы безгранично благодарны журналистам Fox News, которые освещали войну в Украине, и мы по-прежнему преданы репортажам из региона", – говорится в заявлении телекомпании.

Напомним, только за первые два месяца полномасштабной войны в Украине погибли более 20 журналистов.

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