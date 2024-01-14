FPV-дрон ВСУ преследовал и атаковал танк россиян на оккупированной Херсонщине (видео)

Известно, что из-за колоссальных потерь техники у Крынок РФ привлекла танковый полк для ее эвакуации.

На временно оккупированной Херсонщине вблизи села Кринки Олешковской городской общины украинский FPV-дрон преследовал и атаковал танк ВС РФ.

Видео сняли аэроразведчики противника в Крынках.

"Камикадзе" ведет его! Попало, с*ка!", — написали солдаты русской армии.

Добавим, что Херсонщина постоянно находится под обстрелами врага. Россияне снова ударили по областному центру. Снаряды влетели в многоквартирные дома и медучреждение.

Только чудом обошлось без пострадавших. Информации о том, что происходит на Левом берегу и как выживают люди в оккупации, очень мало.

Однако есть данные, что на левобережье Херсона активизировалась авиация РФ. Получив значительные потери в бронетехнике, российские войска активизировали самолеты. Враг обстреливает правый берег, чтобы помешать продвижению ВСУ на левый берег.

Что касается пехоты, то известно о штурмах, в которые идут элитные российские войска, потому что подразделения Шторм-Z не оправдали ожиданий. В среднем фиксируется 10 штурмов в день.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.