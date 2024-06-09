Франция хочет создать коалицию иностранных инструкторов для Украины, однако некоторые страны против – Welt

Президент Франции Эммануэль Макрон 7 июня во время пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским заявил, что Париж планирует создать коалицию партнеров, готовых отправить в Украину своих инструкторов. Накануне начальник Генерального штаба Франции Тьери Бурар обратился к США и 10 европейским странам с приглашением принять участие в учебной миссии, чтобы тренировать военных ВСУ непосредственно в Украине.

Как пишет немецкое издание Welt со ссылкой на собственные источники, в Европе есть противодействие таким инициативам Парижа.

По данным СМИ, Тьери Бурар направил письмо к США и еще около 10 европейских стран, включая Британию, Польшу, Нидерланды, Латвию, Литву, Эстонию, Данию и Швецию. Он пригласил правительства стран принять участие в учебной миссии в Украине в рамках многонациональной коалиции.

В то же время в Германию такое письмо не поступало, утверждает Welt – по данным источников издания в Брюсселе, господствующая немецкая коалиция на протяжении последних недель несколько раз давала понять на внутренних переговорах, что немецкие солдаты не будут участвовать в такой учебной миссии.

Также отказались и американцы, но Вашингтон все равно получил приглашение, отмечает издание.

По словам неназванных дипломатов Евросоюза, Макрон все еще пытается осуществить тренировочную миссию под эгидой уже существующей миссии ЕС в Украине (EUMAM), но для этого следует изменить ее мандат.

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Тем не менее, Welt отмечает, что это вполне возможно – миссия все равно будет пересмотрена летом, и ее придется продлить в ноябре.

Однако европейские дипломаты заявили, что в Брюсселе сопротивляются идеям из Парижа: большинство стран-членов ЕС были бы против обучения бойцов непосредственно в Украине.

Так, правительства Германии, Италии и Испании, например, опасаются, что обучение военных в Украине может "составить риск эскалации и глубже втянуть Запад в войну", отмечает СМИ. Венгрия же на встрече министров обороны ЕС в конце мая подчеркнула, что у Украины якобы больше "нет реальных шансов выиграть войну", пишет Welt.

В то же время в дипломатических кругах ЕС также говорили и о том, что с военной точки зрения, безусловно, есть веские причины тренировать украинских военных в их стране: тогда обучение было бы более приспособлено к нуждам Сил обороны, и солдатам не нужно было бы покидать свою страну для обучения за рубежом.

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