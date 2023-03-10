Франция и Британия намерены помочь Украине с контрнаступлением — Макрон

Такое заявление президент Франции сделал на совместной пресс-конференции с премьер-министром Британии в Париже.

Франция и Британия в ближайшей перспективе намерены помочь Украине начать контрнаступление.

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон на совместной пресс-конференции с премьер-министром Британии Риши Сунаком в Париже 10 марта, передает "РБК-Украина".

"Наше желание в ближайшей перспективе — помочь Украине выстоять и начать контрнаступление, которое она хочет вести", — сказал Макрон.

Ранее премьер-министр Британии Риши Сунак заявил, что Франция и Британия поддерживают Украину и стремятся оказать нашим воинам дополнительную поддержку, которая будет иметь решающее значение на поле боя.

Напомним, советник главы ОПУ отметил, что контрнаступление ВСУ начнется примерно через два месяца.

Представитель военной разведки Украины Вадим Скибицкий рассказывал, когда ВСУ смогут перейти в контрнаступление.

Бывший советник ОП Алексей Арестович заявлял, что проведение украинского контрнаступления сдерживает лишь недостаточное количество вооружения и военной техники западных партнеров.

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