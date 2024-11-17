Франция и Британия разрешили удары по России своими дальнобойными ракетами – Le Figaro

Франция и Британия позволили Украине наносить удары вглубь территории России своими ракетами SCALP/Storm Shadow.

Об этом сообщает издание Le Figaro.

О принятии такого решения стало известно после того, как появилась информация, что президент США Джо Байден разрешил использование Украиной американских ракет большой дальности для ударов внутри России.

"Это решение является важным изменением в ведении украинских операций, которые будут иметь больше американских ракет, чем франко-британских. Это происходит за два месяца до передачи власти между Джо Байденом и Дональдом Трампом, подозреваемым в желании уменьшить поддержку Украины", — пишет французское издание. .

Напомним, разрешение США на применение ATACMS связывается с ответом на неожиданное решение России ввести северокорейские войска в бой в Курской области.

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