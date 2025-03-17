Франция и Канада выдвинули условия мира для России – что требуют от Кремля

Макрон подчеркнул, что мир должен сопровождаться гарантиями безопасности, которые делают невозможным новую российскую агрессию.

Франция и Канада настаивают на том, чтобы Россия взяла на себя конкретные обязательства по миру в Украине.

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи с новым премьер-министром Канады Марком Карни, передает BFM TV.

Встреча лидеров состоялась в Елисейском дворце, где они обсудили ряд международных вопросов, включая войну в Украине. Макрон подчеркнул, что мир должен сопровождаться гарантиями безопасности, которые делают невозможным новую российскую агрессию.

"Целью этого совместного обязательства с украинцами всегда было достижение крепкого и долговечного мира, с надежными гарантиями, которые оградят Украину от любой новой российской агрессии и обеспечат безопасность всей Европы", – заявил французский лидер.

Марк Карни, со своей стороны, подчеркнул, что Канада стремится укреплять партнерство с надежными союзниками, в частности с Францией.

"Канада всегда будет рядом, чтобы обеспечить безопасность и коммерческие связи Европы", – отметил он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с новоназначенным премьер-министром Канады Марком Карни, обсудив ключевые вопросы двустороннего сотрудничества и международного давления на Россию.