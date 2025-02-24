Франция и Великобритания подготовили план гарантий для Украины с миротворцами – что известно

Иностранные войска, скорее всего, не будут располагаться на линии фронта, а будут присутствовать "как гарантия".

Франция и Великобритания подготовили проект гарантий безопасности для Украины, который в частности, может содержать пункт о размещении миротворцев.

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон на совместном брифинге с президентом США Дональдом Трампом в Овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне, передает Sky News.

"Наша общая цель – построить крепкий и длительный мир в Украине", – сказал президент Франции в понедельник, добавив, что он надеется на сильное участие Америки, которое будет гарантировать это.

"Мы должны играть свою роль в рамках гарантий безопасности", – заявил Макрон.

Относительно перспективы использования европейских войск как миротворцев президент Франции уточнил, что иностранные войска "не будут на передовой, но отметят присутствие в Украине "как гарантию".

Кроме того, Макрон сказал, что решительность США снова оказывать помощь в войне "является источником неопределенности" для кремлевского диктатора Владимира Путина.

Ранее президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что Путин согласится с миротворцами в Украине как часть соглашения.

На прошлой неделе министр иностранных дел страны-агрессорки России Лавров назвал планы развертывания европейских миротворческих войск в Украине неприемлемыми.

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