Франция может передать Украине штурмовики Mirage: авиаэксперт рассказал о плюсах и минусах этих самолетов

Авиационный эксперт Константин Криволап прокомментировал возможность передачи Украине французских самолетов Mirage-2000D, о чем ранее сообщалось в западных СМИ. Он отметил, что в их применении есть как плюсы, так и существенные минусы.

Об этом он сказал в комментарии "24 каналу".

Эксперт напомнил, что Франция давно говорит о вероятности передачи Украине этих штурмовиков. Константин Криволап отмечает, что этот истребитель достаточно устаревший.

"Об этой возможности слышали еще когда президент Зеленский встречался с Макроном зимой этого года. Тогда ничего конкретного не было, только об обучении пилотов. Самолет Mirage очень пожилой, его производство было с 80-х годов. Последний самолет был сделан в 2007 году. Сейчас речь идет о том, что французы могут выкупить этот самолет у ОАЭ", – сказал он.

Константин Криволап также проанализировал плюсы и минусы, объяснив, как Украина может использовать французские самолеты на поле боя.

"В нем устарела не только концепция, но и оборудование, которое решает много во время воздушного боя. Это радиолокационная станция, которая должна видеть врага как можно дальше, а в Mirage — это 100 км. Тогда, как в Су-35 — это 200 -300 километров.У F-16 лучший локатор.Mirage же может на себе нести Storm Shadow и SCALP — вот разве так его можно использовать.Говорят, что эта модификация Mirage-2000D предназначена для полетов на низких высотах — это хорошо. Его можно использовать для поддержки с неба", – отметил он.

Эксперт отмечает, что в этом самолете есть проблемы с тем, что они с 2007 года не выпускаются, поэтому будут нюансы с обслуживанием.

"Мне кажется, что это скорее политическое заявление, чем реальность. Я бы скорее выступал за F-16 или Gripen. Возможно, нам предлагают Mirage, чтобы поскорее решить вопрос по F-16", — считает авиационный эксперт.

Вероятность передачи Украине французских истребителей

Французское издание Intelligence Online сообщило, что Украина может получить штурмовики Mirage 2000D. У Франции более 50 таких самолетов.

СМИ пишут, что якобы украинские пилоты уже неофициально проходят обучение и вопрос о передаче этих самолетов может быть окончательно решен в ближайшее время.

Напомним, в марте 2023 года спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отрицал то, что украинские пилоты проходят обучение на Mirage.

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