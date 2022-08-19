Франция не исключает начало войны в Европе, однако ее армия не готова – RFI

Армия Франции готовилась не к большой войне, а к конфликтам малой интенсивности.

Военное командование вооруженных сил Франции не исключает возможности начала боевых действий в Европе, однако тогда французская армия столкнется с проблемами. В первую очередь с нехваткой оружия и боеприпасов.

Поэтому Франция к полномасштабной войне не готова, говорится в материале RFI по итогам нескольких заседаний комиссии по обороне Нацсобрания.

По словам начальника Генштаба ВС Франции Тьерри Бюркар, угроза полномасштабной войны высока как никогда за все время после Второй мировой.

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"Угрозы нарастают, и переход к боевым действиям, как в Украине, это реальность – даже для Европы. Безудержное применение силы снова стало для многих способом разрешения конфликтов", — сказал он.

Военное командование разных родов войск сообщило, что французской армии не хватает военной техники и боеприпасов, самолетов и кораблей. Это связано с тем, что конфликты высокой интенсивности на европейской территории с развертыванием танков, авиации и артиллерии считались маловероятными.

Армия Франции готовилась не к большой войне, а к конфликтам малой интенсивности – прежде всего к операциям против джихадистов в Африке.

Напомним, британские разведчики объяснили, почему Россия ежедневно мощно обстреливает Харьков.

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