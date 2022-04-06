Франция поможет Украине в расследовании преступлений российских оккупантов в Буче – Зеленский

Также страна поможет расследовать преступные действия российских военных и в других украинских городах.

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Об этом сообщил главнокомандующий во время своего видеообращения.

По словам Зеленского, они с Макроном обсуждали гуманитарную ситуацию во временно оккупированных Россией районах Украины, в том числе и о помощи Мариуполю, в котором гуманитарная катастрофа.

Также Зеленский договорился, что Франция поможет расследовать преступления российских оккупантов на территории Украины.

"Общался с президентом Франции Эммануэлем Макроном о гуманитарной ситуации во временно оккупированных районах Украины. О том, как можно сейчас помочь людям в заблокированном Мариуполе. Также договорились, что Франция предоставит необходимую техническую и экспертную поддержку расследованию преступлений российских оккупантов в Буче и других городах нашего государства ", – сообщил Зеленский.

Кроме того, президент рассказал, что обратился сегодня к парламенту и народу Испании.

"Также обратился к парламенту и народу Испании - государству, которые поддерживают нашу борьбу за свободу и за сохранение демократии в Европе", — добавил Зеленский.

Обращение Президента Украины Владимира Зеленского по итогам 41 дня войны

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