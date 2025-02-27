Франция предлагает создать склады оружия для Украины: что известно об инициативе

Создание таких складов с оружием и боеприпасами не только обеспечит быстрое реагирование в случае новой угрозы, но поможет сохранить оборонную промышленность ЕС.

Франция инициирует обсуждение возможности создания запасов оружия на территории европейских стран, которые в случае необходимости можно будет быстро передать Украине.

Об этом заявил министр вооруженных сил Франции Себастьян Леккорню, передает Le Monde.

"Гарантии безопасности включают несколько уровней", – объяснил Лекорню, отметив, что одним из них является "формирование стратегических запасов оружия в Европе для Украины", что может стать средством сдерживания в случае новой агрессии России. Он добавил, что эта инициатива будет вынесена на рассмотрение европейских стран.

Представители французского правительства объясняют, что Россия остается опасностью для Европы. Поэтому создание таких складов с оружием и боеприпасами не только обеспечит быстрое реагирование в случае новой угрозы, но поможет сохранить оборонную промышленность ЕС даже после завершения войны в Украине.

На фоне дискуссий по поводу возможного присутствия европейских военных на территории Украины после войны Лекорню отметил, что обсуждается возможность миротворческих контингентов для гарантирования стабильности после прекращения боевых действий.

"Лучшей гарантией безопасности Украины является ее собственная армия", – подчеркнул он. По его словам, ключевая задача сейчас – обеспечить, чтобы украинские силы могли защищать себя не только во время войны, но и после ее завершения.

Напомним, что Франция и Великобритания подготовили проект гарантий безопасности для Украины, который, в частности, может содержать пункт о размещении миротворцев.