Европейские страны готовы направить войска для обеспечения перемирия в Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон вместе с представителями французского правительства посетил Вашингтон, чтобы обсудить ситуацию в Украине с Дональдом Трампом.

Европейские страны, в частности, Великобритания, Германия и Франция, готовы направить свои войска для обеспечения соблюдения перемирия в Украине.

Об этом заявил французский министр финансов во время интервью Bloomberg Television в Кейптауне, где участвует во встрече финансовых руководителей стран "Группы двадцати".

"Если мы хотим, чтобы режим прекращения огня соблюдался, нам нужна поддержка США", – подчеркнул он. По словам министра, американская сторона уже дала свое согласие.

В начале недели президент Франции Эммануэль Макрон вместе с представителями французского правительства посетил Вашингтон, чтобы обсудить ситуацию в Украине и торговые вопросы с американскими коллегами, включая президента Дональда Трампа и министра финансов Скотта Бессента.

"Мы обсудили все важные вопросы: торговлю, тарифы, нетарифные барьеры", — отметил министр финансов Франции, добавив, что стороны договорились продолжить переговоры, уже прогресс.

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Также сообщается, что он и Бессент обменялись контактами и намерены встретиться в апреле на весенних заседаниях Международного валютного фонда и Всемирного банка в Вашингтоне.

Несмотря на то, что США и Аргентина решили пропустить встречу "Группы двадцати" после напряженности между Дональдом Трампом и президентом ЮАР Сирилом Рамафосой, французский представитель примет в ней участие.

Франция стремится продемонстрировать свою приверженность многостороннему сотрудничеству и единству Европы на фоне противоречивых заявлений Трампа, критикующего глобальные институты, созданные при поддержке США. Вашингтон уже вышел из Всемирной организации здравоохранения, Совета по правам человека и Парижского климатического соглашения.

Напомним, что Франция и Великобритания подготовили проект гарантий безопасности для Украины, который, в частности, может содержать пункт о размещении миротворцев.