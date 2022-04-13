Франция заморозила российские активы более чем на $25 млрд

Франция заморозила российские активы более чем на $25 млрд

Основную часть замороженных активов составляют активы российского Центрального банка.

Во вторник Министерство финансов Франции опубликовало подробный список российских активов на сумму 23,7 млрд евро или 25,6 млрд долларов США, которые были заморожены после вторжения России в Украину 24 февраля.

Об этом сообщает CNN.

Издание сообщает, что основную часть замороженных активов составляют активы российского Центрального банка, стоимость которых, по данным министерства, составляет 22,8 млрд евро.

В список активов также входят 33 объекта недвижимости общей стоимостью 573,6 млн евро, включая целый ряд курортных адресов в Антибах, Сен-Жан-Кап-Ферра и Сен-Тропе на французской Ривьере, а также 178 млрд евро.

Кроме того, заблокированы банковские счета, три яхты на сумму свыше 125 млрд евро, шесть вертолетов на сумму свыше 60 млн евро и три произведения искусства на сумму 7 млн ​​евро.

Напомним, в МИД Латвии заявили, что единственной страной в мире, нуждающейся в реальной денацификации, является Россия.

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