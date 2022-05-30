Француз одолел 2000 километров до Украины на велосипеде и собирал средства на поддержку украинцев

36-летний француз проехал на двухколесном четыре страны, чтобы привлечь внимания большого количества людей к войне в Украине.

В дороге провел неделю и в поддержку украинцев все это время собирал средства, говорится в ТСН.

В Украину Реми Перенс отправился неделю назад с Востока Франции на двухколесном с украинским флажком — одолел почти две тысячи километров по территориям 4 стран. За день под палящим солнцем преодолевал не менее двух сотен километров. Останавливался только поесть и поспать. Еще одну – непредвиденную – остановку сделал, когда пересек границу Украины. Увидел вышиванку и не смог проехать мимо, купил и дальше уже тронулся в нее.

36-летний Реми – продавец велосипедов во французском городе Каттеном. Об Украине, говорит, раньше ничего не знал, но как только началась война, вступил в волонтерскую организацию. Вместе с другими добровольцами упаковывал гуманитарный груз в Харьков. Когда фуры были готовы к отправке и сам вслед решил уехать в Украину.

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«Я очень хотел показать, что от Франции до Украины только 6 дней дороги, потому что большинство не понимает, что Украина настолько близка. И руки обгорели, и лицо, но я уверен, это стоило того. Французы думают о вас», — добавляет последнюю фразу Реми на украинском.

На двухколесный повесил украинский флаг, а самое необходимое поместилось в мешок. «Дождевик, надувной матрас и самое главное… специальные мешки для ног, чтобы не мерзли ночью», – показывает мужчина.

Долгое путешествие на велосипеде для француза не первое – десять лет назад на двухколесном пересек Южную Америку, когда двинулся в Аргентину к бабушке. В Украине, в Закарпатье, его встретила семья волонтеров. «Мне рассказал о намерениях Реми друг из Франции, я сразу сказал, что пусть едет, радушно его примем у себя. Это очень мощный поступок – проехать на велосипеде 1700 км», – говорят закарпатцы.

Пока Реми с украинским флажком на велосипеде крутил педали – в благотворительную организацию, где он работает, небезразличные французы перечисляли средства в поддержку Украины. «Это было опубликовано в социальных сетях, поэтому все люди, которые видели, что Реми делает такой жест – едет из Франции в Украину на велосипеде, имели возможность приобщиться и пожертвовать», — рассказывают волонтеры.

Средства до сих пор поступают. Сколько удалось собрать, мужчина узнает, когда приедет домой.

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