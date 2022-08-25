Французская компания попалась на поставке топлива для военных самолетов РФ, бомбивших Мариуполь

Компания хоть официально и осудила российское вторжение, но продолжает работать в России

Заправляет российские самолеты, бомбящие Украину – французскую компанию заскочили на поставках топлива для военных самолетов страны-агрессорки, говорится в ТСН.

Детали деятельности фирмы «Тотал Энерджис» раскрыли журналисты французского издания «Ле Монд». Как оказалось, нефтяной гигант имеет 49-процентную долю в предприятии, поставляющем газовый конденсат для производства авиационного топлива. Которое, вероятно, использовалось российскими истребителями в Украине.

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Компания хоть официально и осудила российское вторжение, но продолжает работать в России — оправдывая свою деятельность тем, что экспортирует газ в Европу. Впрочем, журналисты проследили, что другое предприятие, где у французов почти половина акций, поставляло горючее на две российские авиабазы — Морозовскую и Мальчево.

По данным правозащитников, военные из этих баз совершали авиаудары по гражданскому населению, в частности, в Мариуполе.

В комментарии СМИ фирма «Тотал Энерджис» отметила, что ее представители решения о добыче и продаже газового конденсата не принимают, а делают это их российские партнеры.

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