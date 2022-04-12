Французские эксперты прибыли в Украину для помощи в расследовании военных преступлений РФ

Французские эксперты прибыли в Украину для помощи в расследовании военных преступлений РФ

Миссия приехала с ДНК-лабораторией и необходимым оборудованием для организации осмотра тел и опознания.

Французские эксперты прибыли в Украину для помощи в расследовании военных преступлений РФ.

Миссия французских экспертов поможет расследовать военные преступления РФ.

Об этом сообщила Генеральный прокурор Ирина Венедиктова в ходе совместной работы в г. Буча Киевской области.

"Представители правоохранительных органов Франции присоединились к нашему фронту справедливости. Коллеги из французской жандармерии и медицинской службы Вооруженных Сил Французской Республики прибыли в Украину, чтобы помочь в расследовании убийств российскими военными людей в Киевской области", — отметила она.

Миссия приехала с ДНК-лабораторией и необходимым оборудованием для организации осмотра тел и опознания. Она будет работать в Украине 15 дней.

"Собранные нами совместно с коллегами доказательства будут использоваться в национальных расследованиях, а также могут быть переданы Международному уголовному суду", — подчеркнула Венедиктова.

В Буче уже завершилась эксгумация 49 тел с большой временной могилы возле местного храма. Рядом нашли еще три захоронения с шестью телами. Как сообщила генпрокурор, в одном из них, по предварительным данным, мать и двое детей четырех и 11 лет. Из показаний вытекает, что их автомобиль был расстрелян и женщина с детьми полностью сгорели.

"Русские войска действуют по тактике выжженной земли: истребляют все живое на своем пути. Эти невинные жертвы — очередное доказательство их зверств, о которых мы кричим миру и тихо, дотошно и профессионально пытаемся расследовать, чтобы привлечь к ответственности каждого военного преступника из РФ", – подчеркнула Ирина Венедиктова.

Генпрокурор добавила, что завтра начинается раскопка еще одного большого захоронения рядом с церковью в Буче. По предварительным данным, там - от 40 до 60 тел погибших.

К работе присоединятся и французские коллеги. В составе группы судебно-медицинские эксперты, эксперты по баллистике, эксперты по ДНК-анализу, эксперт по дактилоскопированию, взрывотехник, эксперт осмотра места преступления и помощники следователей.

"Дипломатия президента Украины в действии – весь мир объединяется, чтобы поддержать наше государство в беде, которую принесла война, развязанная РФ", – заявила генеральный прокурор.

Напомним, в Буче под Киевом в пыточной людям выжигали глаза, отрезали части тела, мучили до смерти не только взрослых, но и детей.

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