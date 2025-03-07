Французские истребители Mirage-2000 впервые отражали массированную атаку РФ по Украине

В ночь на 7 марта российские оккупанты совершили комбинированный удар ракетами разных типов воздушного, наземного и морского базирования по объектам критической инфраструктуры Украины.

Об этом сообщило командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

"Воздушное нападение противника отражали зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины, привлекалась истребительная авиация, в том числе самолеты F-16 и французские истребители Mirage-2000, которые месяц назад прибыли в Украину и сегодня впервые приняли участие в отражении вражеских войск", — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, ночью РФ осуществила воздушную атаку по Украине. Враг целился в объекты газодобывающей промышленности Украины. По данным ВС, ПВО сбила 34 ракеты и 100 вражеских БпЛА.

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