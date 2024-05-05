Французские войска в Украине: офицер "Азова" назвал вероятные задачи армии НАТО

Даже если французские войска появятся в Украине, по мнению "азовца", они будут выполнять ограниченную деятельность.

Офицер "Азова" Илья Самойленко ("Гендальф") считает, что заявление французского президента Эммануэля Макрона о вероятности отправки своих войск в Украину ничего не означает.

Такое мнение "азовец" высказал в интервью Наталье Мосейчук в рамках авторского проекта "Мосейчук+".

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"Я думаю, это просто заявление. У них был бы момент адаптации, и я даю гарантию, что эти войска не принимали бы непосредственное участие в боевых действиях на передовой. Скорее всего, это была бы какая-то ограниченная деятельность в стиле папатрулировать северную границу или возможно какая-нибудь внутренняя служба, или развернуть обучение — пока к ним "Искандер" не прилетел бы", — прокомментировал он.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Мосейчук + АЗОВ: Гендальф Напомним, недавно президент Франции Эммануэль Макрон в интервью изданию The Economist назвал условие для введения в Украину западных войск. В России на это нервно отреагировали.

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